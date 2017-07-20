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≡ В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце июня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на одно из официальных мероприятий прибыл на автомобиле марки Lexus с частным номером. Использование частного авто в служебных целях удивило. Несколькими неделями ранее заместитель главы региона Сергей Карплюк сообщал «НГ», что за Мухамбетовым закреплен один-единственный автомобиль марки Lexus с госномером 001 АА.
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Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Что вы назыааете чужое бельё? Бельишко то наше и денюжки из нашего карманчикаплачены! Или мне можно сказать налоговой: не лазьте у меня по карманам, это моё личное... моё бельё?
Работают на народ за народные деньги, где тут личное бельё?

Бала Бол
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Беглан:
наю личная ли это неприязнь или еще какая, но что вы хотите добиться этой статьей? Что номера не будут менять? Хорошо пусть не меняют а что дальше? М

Сначала номера менять, потом неудобного посетителя батогами до смерти.
Закон-слово такое не знакомо?
Или он не для них ,в первую очередь писан?

Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Смысл? Остановят машину как обычную, а там запорожец... вся суть в машинах двойниках это одинаковые номера
Тут уже дело то уголовным начинает попахивать... повествуй дальше

§ Victor Yang
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8832
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
есть еще один лексус, не зарегистрированный в гаи вообще никак...

Хрен редьки не слаще, а даже горче, получается.
Профайл

§ 43
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
43


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 20.08.11
Отправлено: 20.07.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, конечно журналисты НГ правы в своём стремлении докопаться до истины, но я пожалуй заступлюсь за акима. Не за дороги и якобы умелое управление. А за скромность)
Вот не хотел он светиться на празднике продажных журналистов, а положено. Вот и пришлось из загашников левый номер доставать.
И ещё один вариант - есть у него "зазноба на левом берегу", вот и вынужден шифроваться;)
Ничто человеческое и акимам не чуждо;)
Профайл

989
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
желтая пресса, скандалы,и т д!!!нет бы по хвалить и т д!!!

Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
43:

Фу. Ну всё стало на свои места, а то я уже думал закон нарушен :lol:

Бывалый
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Остановят машину как обычную, а там запорожец... вся суть в машинах двойниках это одинаковые номера

При оперативных мероприятиях сначала идет цвет машины, как наиболее сходу заметная примета, затем ее марка и модель, и лишь в последнюю очередь - госномер.
То есть если поступает ориентировка на "черный джип марки Лексус госномер 111 ааа", то сначала гаеры вылавливают в потоке черные машины, потом среди черных сужают внимание до джипов марки лексус, и лишь потом у черных джипов марки лексус всматриваются в номер.
Просматривать госномера всех машин в потоке зае... устанешь очень...

§ АндрейСок
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
АндрейСок


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 20.07.17
Отправлено: 20.07.17 - 19:53
Комментарий удален модератором.
Профайл

Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Так мы же вроде определились! Уже гОйцы тормознули..и что дальше то? Номер от другой машины... цымус в чём?

Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё можете не отвечать на вопрос: почему на авто не тот гос.номер. я знаю ответ 8-)

Гость
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер




Отправлено: 20.07.17 - 21:28
Комментарий проходит проверку.
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