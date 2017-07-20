Цитата: Беглан:

наю личная ли это неприязнь или еще какая, но что вы хотите добиться этой статьей? Что номера не будут менять? Хорошо пусть не меняют а что дальше? М

Сначала номера менять, потом неудобного посетителя батогами до смерти.

Закон-слово такое не знакомо?

Или он не для них ,в первую очередь писан?