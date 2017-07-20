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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 20.07.17 - 19:20
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
и зачем тогда об этом ВСЕМ сообщать?


Если Мереке Закановичу кто нибудь покажет Фейсбук, цифровая сингулярность и переполнение всех банков данных случится значительно раньше прогнозов!!!
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3392
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
выпить раз в 10 лет с чувством удовольствия не дадут

совесть на государственном уровне мучить будет)))) ;-) :lol: :lol:
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3392
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если Мереке Закановичу

надеюсь, мы узнаем его реакцию на эти сообщения :lol: :lol:
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,так захотелось какого нить холодненького вина и тут эта смс,вот гады выпить раз в 10 лет с чувством удовольствия не дадут


Тьфу на них, купить бутылку Sunrise например, и вдумчиво дегустировать, ощущая что теперь ты обманул Систему!
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2820
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если Мереке Закановичу кто нибудь покажет Фейсбук, цифровая сингулярность и переполнение всех банков данных случится значительно раньше прогнозов!!!

Давайте вначале я назюзюкаюсь
А апосля свои имные формулировки говорите

:lol:
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 19:24
Комментарий проходит проверку.
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
надеюсь, мы узнаем его реакцию на эти сообщения


[скорбно] Если бы только реакцию... нееет, мы узнаем всё, просто вот всё.
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Давайте вначале я назюзюкаюсь


Мне страшно подумать, как это будет выглядеть.
- Слышь ты, комплексы неполноценности есть? А если найду?!
:lol: :-P
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2820
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Sunrise

Интеллигенция смотрю тоже по Чилийским кумарит :lol:
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Интеллигенция смотрю тоже по Чилийским кумарит


Замечательные столовые вина за свои деньги, почему бы и нет.

Я не настолько патриотичен чтобы пить Arba wine :)
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 991
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
надеюсь, мы узнаем его реакцию на эти сообщения


Тык известно какая:
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3392
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Давайте вначале я назюзюкаюсь

Лиль, ты зачем такое пишешь? Ты так Виталю приманиваешь? Боюсь, у него же нюх даже виртуально может обостряться.... Вот он счастлив будет)))
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2820
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Мы с Виталей нашли консенсус.
Мир ,дружба ,поцелуи в дёсна)))
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