Цитата: kbkz1980:

,так захотелось какого нить холодненького вина и тут эта смс,вот гады выпить раз в 10 лет с чувством удовольствия не дадут



Тьфу на них, купить бутылку Sunrise например, и вдумчиво дегустировать, ощущая что теперь ты обманул Систему!