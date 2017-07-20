Цитата: Бывалый:

Он россиянин (не путать с русским).



Он сам про себя говорит, что он считает себя казахом, если что.

Для тебя персонально повторю: он себя считает казахом.

Имеет полное право.



А что ты про него там считаешь - это лично твоё мнение, безусловно очень ценное для нас всех.



[Исправлено: Валентин, 20.07.2017 - 17:15]