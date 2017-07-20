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Страница 32 из 32«1...303132
Куратор темы: Валентин
Гость
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 16:59
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Новости казахской прессы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он россиянин (не путать с русским).

он россиянин, но живет на своей земле.
Профайл

кустанаец
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:11
Комментарий удален модератором.

* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6309
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он россиянин (не путать с русским).


Он сам про себя говорит, что он считает себя казахом, если что.
Для тебя персонально повторю: он себя считает казахом.
Имеет полное право.

А что ты про него там считаешь - это лично твоё мнение, безусловно очень ценное для нас всех.

[Исправлено: Валентин, 20.07.2017 - 17:15]
Профайл

Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:16
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 32 из 32«1...303132
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