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§ NG.kz
В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП «КТЭК» объявляла ранее, что в связи с ремонтом участок улицы Тауелсиздик (бывшая Тарана) в рамках Абая - Касымханова закроют для автотранспорта примерно на неделю.
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FOMA
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик

Все очевидно. Подумали, этож сколько потом можно под этот ремонт списать, отмыть, распилить - в общем "СЭКОНОМИТЬ"?! Не будем перекрывать!

Гость
В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 16:59
Комментарий проходит проверку.

§ bgb
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может, решили бросить все силы на майлина? :-o
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