FOMA Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик #1







Отправлено: - 15:43 Цитата: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик

Все очевидно. Подумали, этож сколько потом можно под этот ремонт списать, отмыть, распилить - в общем "СЭКОНОМИТЬ"?! Не будем перекрывать!