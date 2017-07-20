Цитата: Все просто:

Дракош, Вы извините меня за беспокойство, спасибо за фото. Вопрос: почему не сняли на фото комнату, где происходит распил бюджетных калабашек? Хоть показали бы, как это цивилизованно делается. А то у нас как у дикарей, кто первый встал того и тапки,

-что вы, говорите...он только здесь такой храбрый.... видите, как низко держал фотоаппарат... наверное, подполз, как шпион....

-он даже намекает, что бы наш аким Архимед ездил без водителя, на своей машине...с 50 литрами бензина в месяц....