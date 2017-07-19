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Страница 31 из 32«1...29303132»
Куратор темы: Валентин
* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6309
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Подтанцовка полным ходом, готовимся к обвалу тенге за который никто не отвечает.


Не, ещё рано.
Население шустро переложит деньги в доллары да и всё.
Сначала примут поправки чтобы банки могли не давать снимать деньги с депозитов досрочно :)
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Подтанцовка полным ходом, готовимся к обвалу тенге за который никто не отвечает.


Надеюсь никто не повелся на недавние кукареканья о ревальвации? Не перевели все нажитое непосильным трудом в тенге? Если так, то у вас еще есть время обменять все обратно, потеряв на этом немного.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8831
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
готовимся к обвалу тенге

Похоже, повышение зарплат военным и пенсий - тоже была какая-то предпосылка? Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, еще одного обесценивания тенге многие могут и не выдержать. А если еще будет диссонанс с рублем - вообще аут.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6309
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ABAI.KZ: «Моңғолияның жаңа президенті Шыңғысханның тұқымы емес» («Новый президент Монголии не потомок Чингисхана») - Интернет-портал публикует мнение читателя Амангали АБУОВА, который считает что традиция правителей жить в собственных резиденциях пошла от наших древних предков.

Цитата:

«Новый президент Монголии отказался от президентской резиденции и принял решение жить в арендованном доме. Многие наши соотечественники восприняли это на ура, пишут, мол, «настоящий потомок Чингисхана» и прочее. На самом деле резиденция дается президенту не для отдыха, а для плодотворной работы. И он не должен от этого отказываться. Ну, а если нынешний президент Монголии отказывает от резиденции, значит, он не потомок Чингисхана.

Кстати, у наших общих с Чингисханом предков - гуннов, саков, канлы - 2-3 тысячи лет назад уже были ханские резиденции. Это свидетельствуют древние китайские письмена о Кангюйском ханстве, где говорится, что «китайских послов встречали у высокой ханской юрты, служившей резиденцией, 12 музыкантов и столько же девушек-танцовщиц. Это было 2, 5 тысячи лет назад. Что касается гуннов, то в 340-е годы Аттила, приблизившийся к вратам Римской империи, посылает к императору послов. Римляне, прибывшие в кочевую резиденцию Аттилы, были приятно удивлены убранством ханской юрты. У саков, а позднее у ханов Дешт-и-Кипчака также были ханские резиденции. Резиденция Чингисхана вообще поражала воображение. Позже казахские ханы взяли за основу ее модель. Одним словом, традиция выделять главе государства, правителю отдельное жилье (резиденцию), создав при этом все удобства, пошла именно от нас и распространилась по миру. Потому что хану-президенту нужны подобающие условия, чтобы работать во благо народа. Правда, настоящие потомки благородных кровей правили государством честно, не становясь коррупционерами и ворами», - убежден автор.


В логике автору - не откажешь.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Потому что хану-президенту


Этот человек, видимо, даже не понимает что сказал :-) Ну зато честно, за что ему мой респект.
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кустанаец
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Похоже, повышение зарплат военным и пенсий - тоже была какая-то предпосылка?


Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции внедряет новую систему оплаты труда госслужащих, в которой зарплату могут увеличить до 50 процентов, передает Sputnik Казахстан.

плюс 2,4 триллиона тенге "покупки-помощи" Казкома.

тут уже куча предпосылок. на снежный ком похоже.

* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6309
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Этот человек, видимо, даже не понимает что сказал Ну зато честно, за что ему мой респект.


Такое всё чаще, искренне и простодушно высказывают ТАКОЕ, что волосы дыбом.
И не понимают, "а что тут такого".
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

за всем этим шумом я понял, что данная ситуация подняла важный вопрос сохранения родного языка!

То есть, до поднятия волны шума он этого не понимал.
А это уже никак не вяжется с предложением, сразу же следующим за этим озарением:
Цитата:

И, поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России!

Каким образом одномоментно он может утверждать о большей важности этого вопроса для казахов, проживающих в россии (то есть и для него в том числе) и при этом не быть в курсе важности этого же вопроса?

Юлит он.
На ходу сочиняет.
И никакой он не казах.
Он обыкновенный россиянин, пропитанный тамошним шовинизмом.
За что и огребается теперь в сети.
Увы.

* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6309
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И никакой он не казах.
Он обыкновенный россиянин, пропитанный тамошним шовинизмом.


Национализмом и шовинизмом у нас тут пропитан ты, сторонник полезной коррупции как цемента в обществе :)

А Мусагалиев просто нормальный, адекватный человек.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И никакой он не казах.


Интересная трактовка, конечно. Казах по-твоему это что? Состояние души что-ли? :lol: Или может быть таки фенотип, обусловленный наследуемым генетическим набором?
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6309
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Казах по-твоему это что? Состояние души что-ли? Или может быть таки фенотип, обусловленный наследуемым генетическим набором?


А ты обратил внимание как красиво приравнена национальность (казах) и гражданство (россиянин), а?
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А ты обратил внимание как красиво приравнена национальность (казах) и гражданство (россиянин), а?


Ну а что ты хочешь услышать от людей, употребляющих такую фразу: "Надо учить родной язык"?
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Казах по-твоему это что? Состояние души что-ли?

В данном случае - носитель и приверженец культуры и ценностей.
У него ни того, ни другого.
Он россиянин (не путать с русским).

Гость
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 16:40
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В данном случае - носитель и приверженец культуры и ценностей.


В каком это - в данном? И кто это определяет, интересно, какой случай - данный, а какой нет? Какой-то бред ты тут городишь.
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Страница 31 из 32«1...29303132»
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