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Страница 435 из 435«1...433434435
Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это не почтовые ящики,а ящики для использованной
Бумаги. Их вывозят 1 раз в месяц

А у нас точно такие в акимате, но для обращения граждан.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А у нас точно такие в акимате, но для обращения граждан.

Объёмом 2 кубических метра?
Слишком много жалоб - пишите... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слишком много жалоб - пишите..

Какая жизнь, такие и ящики. А жалобщиков у нас нет Дракош.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А жалобщиков у нас нет Дракош.

Да,попутал Я. Нурлыкунщики у вас -везде...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ваш акимат?(на фото). А я подумал, что это почта какая то,

Специально для тебя сходил и сфотал Акимат,

хотя в начале моей деревеньки - он
есть.В Акимате нет ни одной служебной
машины.Все включая Акима ездят на
личном транспорте. И только Аким получает
деньги, на бензин. Ах да,есть служебный
транспорт - у наших Участковых... :lol: :oops: :-P
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракош, Вы извините меня за беспокойство, спасибо за фото. Вопрос: почему не сняли на фото комнату, где происходит распил бюджетных калабашек? Хоть показали бы, как это цивилизованно делается. А то у нас как у дикарей, кто первый встал того и тапки,

Гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты упал в моих глазах дракон

§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3577
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, Вы извините меня за беспокойство, спасибо за фото. Вопрос: почему не сняли на фото комнату, где происходит распил бюджетных калабашек? Хоть показали бы, как это цивилизованно делается. А то у нас как у дикарей, кто первый встал того и тапки,

-что вы, говорите...он только здесь такой храбрый.... видите, как низко держал фотоаппарат... наверное, подполз, как шпион....
-он даже намекает, что бы наш аким Архимед ездил без водителя, на своей машине...с 50 литрами бензина в месяц....
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вопрос: почему не сняли на фото комнату, где происходит распил бюджетных калабашек?

Распил бюджета - проводит Совет,Рат,он называется.
Это депутаты у нас 5 партий в Совете Депутатов.
Вот они и решают - что строить,сколько
денег - выделить. Доклад делает Аким... :lol:
Несколько лет назад они были против
установки Ветряка,2 года назад они
отменили строительство - газоустаноки,
на биоотходах.В общем как то так... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ты упал в моих глазах дракон

Чё так? Алнкс60... :lol:
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кустанаец
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ты упал в моих глазах дракон

Ему ближе теперь оцифрованый :-P отделяется от нашего коллектива

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
на фото почтовые ящики голубые.

Ящики у нас вот такие,жёлтые,стоит

он на площади,возле Почты. Письма -
изымаются в 17 часов.
А вот такие висят на улицах деревни

много их,хотя и пишут сейчас - мало...

:lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Ему ближе теперь оцифрованый

Не люблю просто Анонимщиков.
Я ведь тоже счас возьму ник
кустанаец и начну нецензурно-
ругать Редакцию.А все будут
думать,что это - ТЫ... :-P
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 17:50
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