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§ NG.kz
Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50 процентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если на сегодня оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать размер заработка от того, насколько работает госслужащий и его вносимый вклад", - рассказала Айгуль Шаимова в ходе брифинга в правительстве.
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гость
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...




Отправлено: 20.07.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удовлетворительные и не эффективные вообще не должны работать на государственной службе.

100
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...




Отправлено: 20.07.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно видел опрос - примерно 80% молодёжи в Казахстане хотят работать на госслужбе. Отчего же не работать? Зачем заниматься бизнесом, шевелить мозгами, рисковать, когда можно спокойно сидеть на взятках и откатах и работать за тебя будут 10 замов.

Читатель 1
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...




Отправлено: 20.07.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперименты...а нет в мире уже готовой нормальной модели??))

FOMA
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...




Отправлено: 20.07.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это правильное решение! Вот чего стране не хватало кроме ЭКСПО. Теперь по ляму будут получать. Именно "получать" - не зарабатывать. У меня такое чувство что последний год страной кто то другой руководит. Уж больно расслабили чиновников и льготы им всевозможные придумали. СМИ хотят "кастрировать"! Как то пахнуло не свежим. Поживем увидим!

михаил
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...




Отправлено: 20.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядька- начальник департамента, племянник-у него в служащих. Вопрос- какие бонусы будет получать он? и какие будут получать другие, не связанные с начальником?

§ Коста-наец
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...
Коста-наец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 20.07.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:

Такие как ты туда точно не попадут!
Профайл

декаданс
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...




Отправлено: 20.07.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего их разграничивается на 4 категории: "превосходные", "эффективные", "удовлетворительные" и "неэффективные". Мы планируем, что бонусы будут получать "превосходные" и "эффективные" работники", - пояснила Айгуль Шаимова.

...а че так мало то? надо было еще парочку категорий придумать..например, ,,неэффективно-дефективные,и ,,,дефективно-неэффективные,,... или ,,удовлетворенно-превосходные,,и ,,превосходно-неэффективные,,,..:lol: :lol: :lol:

кустанаец
Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50...




Отправлено: 20.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему забыли про "золотые парашюты"
при увольнении по собственному желанию.
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