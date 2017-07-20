FOMA Re: Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50... #4







Отправлено: - 14:51 Вот это правильное решение! Вот чего стране не хватало кроме ЭКСПО. Теперь по ляму будут получать. Именно "получать" - не зарабатывать. У меня такое чувство что последний год страной кто то другой руководит. Уж больно расслабили чиновников и льготы им всевозможные придумали. СМИ хотят "кастрировать"! Как то пахнуло не свежим. Поживем увидим!