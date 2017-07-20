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§ NG.kz
Экипаж казахстанского пилота Артура Ардавичуса участвовал в одиннадцатом этапе ралли "Шелковый путь" без штурмана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капитан Astana Motorsports Артур Ардавичус по-прежнему удерживает позицию в пятерке сильнейших на ралли-марафоне «Шелковый путь» после одиннадцатого этапа гонки. Борьба на трассе между Дуньхуанем и Цзяюйгуанем получилась крайне непредсказуемой.
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бобр
Re: Экипаж казахстанского пилота Артура Ардавичуса участвовал в...




Отправлено: 20.07.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче в проигрыше виноват штурман и грузовик ибеко только не артурчик и президент клуба

Гость
Экипаж казахстанского пилота Артура Ардавичуса участвовал в одиннадцатом этапе ралли "Шелковый путь" без штурмана




Отправлено: 20.07.17 - 14:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Экипаж казахстанского пилота Артура Ардавичуса участвовал в одиннадцатом этапе ралли "Шелковый путь" без штурмана




Отправлено: 20.07.17 - 14:43
Комментарий проходит проверку.
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