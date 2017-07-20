Цитата: 112:

Что бы там не говорили, а все равно лучше сразу дать, чем бегать и давать государству втрое больше..



Я только учусь ездить, хотя лет мне 50 с гаком, раньше не мог себе позволить машину, то дети учились, замуж выходили, им все обеспечивал, теперь уже ближе к пенсии решил что и себе могу что то позволить. Отучился в школе давно, а практики вождения особой не было, только сейчас потихоньку начал ездить. Конечно, молодость есть молодость, а у пожилого реакция как бы сказать несколько замедленная. Есть много недоброжелательных людей на дорогах, которые мне орут - тебе на ишаке нужно ездить, сигналят! И смешно и стыдно перед ними порой за свою оплошность, хотя говорят - все так начинают. Но, пересиливая свою неуверенность, стараюсь учиться. Сегодня молодой ДПСник остановил, увидел мою букву "У", спросил - что папаша учитесь? И что вы сейчас нарушили? - удовлетворился ответом, и просто сказал - езжайте, будьте внимательны, не превышайте скоростной режим. Я благодарю его за понимание. Наверное, есть разные люди.