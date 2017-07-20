Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6511







Отправлено: - 12:03 Цитата: drakon:

Это не почтовые ящики,а ящики для использованной

Бумаги. Их вывозят 1 раз в месяц

А у нас точно такие в акимате, но для обращения граждан.