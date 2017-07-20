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Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это не почтовые ящики,а ящики для использованной
Бумаги. Их вывозят 1 раз в месяц

А у нас точно такие в акимате, но для обращения граждан.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11386
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А у нас точно такие в акимате, но для обращения граждан.

Объёмом 2 кубических метра?
Слишком много жалоб - пишите... :lol:
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.07.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слишком много жалоб - пишите..

Какая жизнь, такие и ящики. А жалобщиков у нас нет Дракош.
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