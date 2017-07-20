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Чайник:
И что вы сейчас нарушили? - удовлетворился ответом, и просто сказал - езжайте, будьте внимательны, не превышайте скоростной режим. Я благодарю его за понимание. Наверное, есть разные люди.
-повезло тебе дедушка....а мой инспектор, наоборот, за просил за мою ошибку 400 тысяч теньге.... наверное, весь горотдел ДВД хотел накормить моими деньгами.... сошлись на 40 тысяч теньге....вечером заехал в автошколу.... нарисовал на доске ситуацию.... обсмеяли меня дружно ....не было никакого нарушения.... от зараза, кинул как последнего фраера, казахстанский офицер полиции....Азаматом представился....привет передавайте ему....