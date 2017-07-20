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§ NG.kz
Конфликтов будет меньше. А коррупции?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 июля вступили в действие поправки, внесенные в законодательство по вопросам дорожного движения. Чем объясняется необходимость менять нормы Кодекса об административных нарушениях, Налогового кодекса, закона «О дорожном движении» и некоторых подзаконных актов, действовавших чуть более двух лет: это работа над ошибками или что-то иное?
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§ 112
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
112


(Пользователи)
Сообщений: 4353
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы там не говорили, а все равно лучше сразу дать, чем бегать и давать государству втрое больше..
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Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 20.07.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На втором снимке вижу 2 грубейших нарушений....водитель не должен покидать свое рабочее место.... доставка и демонстрация видеодоказательства - проблемы инспектора.... пусть таскает ноутбук....
второе нарушение.....водитель сидит в патрульке....на каком основании? его уже задержали??? ))))

Чайник
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 20.07.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что бы там не говорили, а все равно лучше сразу дать, чем бегать и давать государству втрое больше..


Я только учусь ездить, хотя лет мне 50 с гаком, раньше не мог себе позволить машину, то дети учились, замуж выходили, им все обеспечивал, теперь уже ближе к пенсии решил что и себе могу что то позволить. Отучился в школе давно, а практики вождения особой не было, только сейчас потихоньку начал ездить. Конечно, молодость есть молодость, а у пожилого реакция как бы сказать несколько замедленная. Есть много недоброжелательных людей на дорогах, которые мне орут - тебе на ишаке нужно ездить, сигналят! И смешно и стыдно перед ними порой за свою оплошность, хотя говорят - все так начинают. Но, пересиливая свою неуверенность, стараюсь учиться. Сегодня молодой ДПСник остановил, увидел мою букву "У", спросил - что папаша учитесь? И что вы сейчас нарушили? - удовлетворился ответом, и просто сказал - езжайте, будьте внимательны, не превышайте скоростной режим. Я благодарю его за понимание. Наверное, есть разные люди.

§ 74
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4102
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 20.07.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чайник:
Чайник

наверно городской и по призванию работает, а не отбивает за трудоустройство...
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* Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чайник:
И что вы сейчас нарушили? - удовлетворился ответом, и просто сказал - езжайте, будьте внимательны, не превышайте скоростной режим. Я благодарю его за понимание. Наверное, есть разные люди.

-повезло тебе дедушка....а мой инспектор, наоборот, за просил за мою ошибку 400 тысяч теньге.... наверное, весь горотдел ДВД хотел накормить моими деньгами.... сошлись на 40 тысяч теньге....вечером заехал в автошколу.... нарисовал на доске ситуацию.... обсмеяли меня дружно ....не было никакого нарушения.... от зараза, кинул как последнего фраера, казахстанский офицер полиции....Азаматом представился....привет передавайте ему....
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§ 74
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4102
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 20.07.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Азаматом представился....привет передавайте ему....

так сдай его.. финики порадуются
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* Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.07.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
так сдай его.. финики порадуются

как сдашь ??....второй год уже пишу про этот эпизод.....думаешь, ихняя гаишная контора не читает комментарии???.... cлужба безопасности ДВД не читает? генерал ихний не читает? с акиматов областного и городского никто не читает? cмешно все это...(((((((
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Сэм
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 20.07.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто тут "Чайника" дедушкой обозвал? Мне тоже 50 лет и что? У меня три любовницы и двоим из них 24-26... Бесят меня эти дед мед. Надо еще посмотреть кто из нас чайник. Тоже мне кастрюли блин.

* Доктор СИЗО
Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.07.17 - 14:42
Комментарий проходит проверку.
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