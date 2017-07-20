dandiv Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 415

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:53 Там на тротуаре возле насосной станции уже давно брусчатку почти всю убрали. Наверно шло согласование. А Буквально минут 10 назад там проходил, как раз на этом участке авария - гольф и беха с разбитыми мордами стоят. Беха на одной стороне, гольф в кармане на противоположной стороне. Водителей и полиции нет