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§ NG.kz
Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» информирует, что в связи с ремонтными работами с 24 июля по 1 августа года движение автотранспорта по ул. Тауельсиздик будет временно закрыто.
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Денис
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смешно звучит "сиздик")

mc donald
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 11:56
Комментарий удален модератором.

горожанин
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где такая улица?

Ёлка
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не улица а улица ( отправьте!)😁

Ёлка
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уДица

§ Моше
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 20.07.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
горожанин:
а где такая улица?

Вроде в Затоболовке где-то, Калинина раньше была. Но там же вроде нет Абая...
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§ drakon
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11386
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Работы будут проводиться в связи с реконструкцией тепломагистрали №2.

Так - асфальт ломать будут?... :lol:
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лингвист
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ёлка:
уДица


это на латинице так.

* Доктор СИЗО
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.07.17 - 13:02
Комментарий удален модератором.
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Цитата
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарана

Не местный
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя было ул. Тарана нарисовать схему, где закроют. Чтобы было наглядно видно

§ dandiv
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.07.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там на тротуаре возле насосной станции уже давно брусчатку почти всю убрали. Наверно шло согласование. А Буквально минут 10 назад там проходил, как раз на этом участке авария - гольф и беха с разбитыми мордами стоят. Беха на одной стороне, гольф в кармане на противоположной стороне. Водителей и полиции нет
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§ dandiv
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.07.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От абая в сторону Казахтелекома.
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1
Re: Костанайцев предупреждают о перекрытие улицы Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в макдональдс наверное тепло ведут)
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