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≡ Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в ведомстве, из-за воздействия прямых солнечных лучей дорожное полотно теряет вязкость, что приводит к его износу. В Костанайской области вводимые ограничения действуют с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.
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Гость
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне думалось вы с пелёнок стали печатать статьи в Дружные ребята и Пионерскую правду

Самый умный тут на сайте это Валентин,присоединяюсь

* Доктор СИЗО
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно, а в Африке - ограничивают?... :lol:

отвечаю... без шуток.... не ограничивают.... там вообще нет автоинспекторов.... их там съели, как чужаков или обменяли на кукурузные початки с другим племенем....
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SS
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я не специалист, но подозреваю что такое от технологических нарушений при укладке.

Это не от нарушений ПРИ УКЛАДКЕ,это от нарушений ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ асфальтной смеси. А точнее,от использовании битумной марки. Но варщики асфальта об этом не знают,так как они ТОЖЕ не специалисты. :lol:

§ drakon
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11386
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
там вообще нет автоинспекторов..

Доктор,причём тут автоинспекторы?
Асфальт в Африке - плавится или нет?... :lol: :oops:
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§ bgb
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3614
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,причём тут автоинспекторы?
Асфальт в Африке - плавится или нет?...

плавится, но гаишники ходят босиком)))
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§ drakon
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11386
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
плавится, но гаишники ходят босиком)))

Цитата:
Доктор СИЗО:
там вообще нет автоинспекторов.

Так кому верить?... :lol: :oops: :-o
Профайл

SS
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Асфальт в Африке - плавится или нет?.

Не плавится. Дороги стелятся из асфальто-бетона.
В Союзе дороги тоже,в основном (до +30град),не плавились. Плавились немножко от женских ножек (каблучков) тротуары. Да как тут не "поплыть" когда над тратуаром весь день кружаться обажуры юбок,юбочек и платьев открывая битуму все летние прелести кУстанаек.
:lol:

§ Валентин
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6304
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне думалось вы с пелёнок стали печатать статьи в Дружные ребята и Пионерскую правду


Вот такое непростое у меня было детство :(

Цитата:
Гость:
Самый умный тут на сайте это Валентин,присоединяюсь


Т.н. Боже упаси! Беру самоотвод.

Цитата:
SS:
Это не от нарушений ПРИ УКЛАДКЕ,это от нарушений ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ асфальтной смеси.


Я же говорю, не специалист я :) ГИПа надо бы спрашивать.
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Бывалый
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Чтобы сохранить асфальт,надо меньше воровать и делать качественный асфальт.

Самое забавное, что если бы воровали и не доложили в асфальт битума, то он бы не таял на жаре. ))))
Но хомячкам это невдомек.
Цитата:
Денис:
ведь в америках движение не ограничивают по температуре воздуха...

Там дороги - бетонные.
Строительство таких дорог - в разы дороже.
А у нас на такие дороги денег нет потому что средний автовладелец в США за год в дорожные фонды уплачивает 1300 долларов (не то что мы 5-7 тыс тенге транспортного налога).
Ты согласен в год на дороги отдавать из своего кармана 424 тысячи тенге?

Бывалый
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я не специалист, но подозреваю что такое от технологических нарушений при укладке.

Ты не только не специалист.
У тебя еще и с наблюдательностью и логикой - фигово.
Битум (вяжущее вещество в асфальтобетоне) имеет определенную температуру размягчения.
Можно конечно применить битум с более высокой температурой размягчения, но чем она выше, тем выше и температура его охрупчивания (привет, зима).
Тебе лучше чаще молчать, чем говорить - может за умного и сойдешь...

Бывалый
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
SS:
Но варщики асфальта об этом не знают

Варщики этого и не должны знать.
Они не устанавливают марку битума.
Они варят асфальт из того, что заказали менеджеры по диктовке инженеров.
Так что присоединяйтесь к Валентину в группу неудачных умников )))

кустанаец
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Вот такое непростое у меня было детство

И все равно ты говоришь умнее всех не то что цифирный и акиматовский троль

мурлыкун
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 20.07.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Самый умный тут на сайте это Валентин,присоединяюсь

где можно"лайкнуть"?
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