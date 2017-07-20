Цитата: Денис:

Чтобы сохранить асфальт,надо меньше воровать и делать качественный асфальт.

Самое забавное, что если бы воровали и не доложили в асфальт битума, то он бы не таял на жаре. ))))

Но хомячкам это невдомек.

Цитата: Денис:

ведь в америках движение не ограничивают по температуре воздуха...

Там дороги - бетонные.

Строительство таких дорог - в разы дороже.

А у нас на такие дороги денег нет потому что средний автовладелец в США за год в дорожные фонды уплачивает 1300 долларов (не то что мы 5-7 тыс тенге транспортного налога).

Ты согласен в год на дороги отдавать из своего кармана 424 тысячи тенге?