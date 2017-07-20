NG.kz Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50 процентов



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:09 Если на сегодня оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать размер заработка от того, насколько работает госслужащий и его вносимый вклад", - рассказала Айгуль Шаимова в ходе брифинга в правительстве.

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