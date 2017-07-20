В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
Я робот
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Сообщений: 28961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 10:28
В конце июня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на одно из официальных мероприятий прибыл на автомобиле марки Lexus с частным номером. Использование частного авто в служебных целях удивило. Несколькими неделями ранее заместитель главы региона Сергей Карплюк сообщал «НГ», что за Мухамбетовым закреплен один-единственный автомобиль марки Lexus с госномером 001 АА. Читать новость
Бывалый
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
А в чем великий смысл вместо значимых акиматовских номеров, которые ни одна собака не посмеет остановить, ставить обычные номера частного авто? Раньше, в 90-х, наоборот старались заполучить на фирму АА-номера, а тут наоборот...Ерунда какая-то...
[Исправлено: Gljuk, 20.07.2017 - 13:41]
Бывалый
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Danilla: Ребята из НГ ну не серьезно это. Америку открыли. из за вас. я так понимаю, водители страдают. Думаете от ваших перемен номеров изменится благосостояние костанайского народа или вы так хотите искоренить коррупцию
Не мешайте им строить гражданское общество (tm) (в смысле - общество, одна часть которого ненавидит другую часть)
Баке
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Читаю и удивляюсь! Ох же как искренне звучат голоса гостроллей, как у них задымилось! На самом деле, насколько быстро создается властьимущая каста НЕПРИКАСАЕМЫХ! А вы людишки, прочь свои глазёнки, не сметь критиковать, не сметь КАСАТЬСЯ небожителей! Нда, быстро они освоились.(не путайте с освоением бюджетных средств). А словья, то какие? Заглядываете в рот, рабы....ах какие замечательные аргументы! Кстати, троллям на заметку... Это же рабы не смеют критиковать своего хозяина! А также не смеют смотреть ему в глаза, и выполняют всю чёрную работу: чистят хозяйские нужники и пишут комментарии в защиту своего благодетеля!
lexus
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
лучше бы журналисты по интересовали откуда у начальника дорожного управления области появился в работе, внедорожник Lexus последней модели с государственным регистрационным номером 999 АН 10, на котором он каждый день катается по работе, с личным водителем, когда числящаяся за ним шевроле каптива с гос. номером 052 АА в не почета.
гость
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Бывалый: в чем великий смысл вместо значимых акиматовских номеров, которые ни одна собака не посмеет остановить, ставить обычные номера частного авто? Раньше, в 90-х, наоборот старались заполучить на фирму АА-номера, а тут наоборот...Ерунда какая-то...
Ты же всегда хвалился и хвастался своей начитанностью и сообразительностью. А здесь не можешь понять и решить простенькую загадку. Где же твой могучий ум, или в отношении своих работадателей, он отключается?
Архимед
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Все правильно НГ делаете надо вывести на чистую воду всех этих мажоров и агашек, блатных и приблатненных. Людей вообще за дураков считают.. попутно в антикор и прокуратуру материал закиньте может что и получится
Аноним
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
С середины 1990-х ежегодно в стране исчезает приблизительно 100 тысяч японцев. Они сами изгоняют себя из общества из-за пережитых унижений разного масштаба: развода, долга, увольнения с работы, проваленного экзамена. Город Санья не отмечен ни на одной карте. С технической точки зрения его вообще нет. Это трущобы в пределах Токио, о существовании которых власти предпочитают молчать. Территория находится под контролем якудза, преступной организации, которая нанимает людей для выполнения нелегальной работы. «Испарившиеся» живут в крошечных убогих номерах гостиниц, зачастую с общими туалетами и без доступа в Интернет. В большинстве таких отелей запрещается разговаривать после шести вечера.
Здесь Може повстречала Норихиро, 50-летнего мужчину, который устроил свое исчезновение 10 лет назад. Он изменял своей жене, но настоящим позором для мужчины было то, что он потерял свою работу инженера.
Из-за чувства стыда он не мог сообщить об этом своей семье. На протяжении недели Норихиро вел себя так же, как и обычно: вставал рано утром, надевал костюм и галстук, брал портфель, целовал жену на прощание, после чего ехал к офисному зданию своей прежней работы и сидел в машине весь день, ничего не ел и ни с кем не разговаривал. Страх того, что его ложь раскроется, был невыносим.
«Это не могло продолжаться вечно. После семи вечера мне все еще приходилось ждать в машине, потому что часто после работы я ходил выпивать с начальством и коллегами. Когда я возвращался домой, мне казалось, что жена и сын начинают что-то подозревать. Я чувствовал себя виноватым. Я больше не мог их содержать», — говорит Норихиро.
В день получения зарплаты он надел чистую выглаженную одежду и сел на поезд в сторону Санья. Он не оставил семье никакой записки, и все его родственники считают, что мужчина ушел в лес Аокигахара, где покончил жизнь самоубийством.
Сегодня он живет под чужим именем, в комнате без окон, а дверь запирает на навесной замок. Он очень много пьет и курит. Практикуя такую мазохистскую форму наказания, мужчина решил прожить остаток своих дней.
«Спустя все эти годы я мог бы вернуться. Но я не хочу, чтобы близкие видели меня в таком состоянии. Посмотрите на меня. Я выгляжу как ничтожество. Я и есть ничтожество. Если я завтра умру, то не хочу, чтобы меня опознали», — признается Норихиро.
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