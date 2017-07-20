Розовая роза:

Интересно, а до его нижнего белья можно докопаться? мол не казахстанского производителя носит? Из пальца высасано все это



Трэвэл:

НГ, а вам не кажется, что вы уже этой статьей перегнули палку? Ищите черную кошку в темной комнате... Лезете в госслужбу, в законы... Не вами они писаны и не вам их менять.

Тина:

Что-то вы конкретно влезли в госслужбу.

Danilla:

из за вас. я так понимаю, водители страдают.

Справедливый:

Вы вспомните ту весну при другом акиме, когда даже проспект Абая разбили

Трэвэл:

законы... Не вами они писаны и не вам их менять.