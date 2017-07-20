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Розовая роза:
Интересно, а до его нижнего белья можно докопаться? мол не казахстанского производителя носит? Из пальца высасано все это
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Трэвэл:
НГ, а вам не кажется, что вы уже этой статьей перегнули палку? Ищите черную кошку в темной комнате... Лезете в госслужбу, в законы... Не вами они писаны и не вам их менять.
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Тина:
Что-то вы конкретно влезли в госслужбу.
То есть, нарушение ПДД автомобилем акима области - это из пальца высосанная внутренняя проблема госслужбы???
Цитата:
Danilla:
из за вас. я так понимаю, водители страдают.
Тут вынужден согласиться.
Цитата:
Справедливый:
Вы вспомните ту весну при другом акиме, когда даже проспект Абая разбили
А ты вспомни эту весну - проедь по затопленным поселкам. А режима ЧС не было - чо.Цитата:
Трэвэл:
законы... Не вами они писаны и не вам их менять.
В том-то и дело, что менять никто ничего не требует. Требуют соблюдать написанное.