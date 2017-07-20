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§ NG.kz
Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в ведомстве, из-за воздействия прямых солнечных лучей дорожное полотно теряет вязкость, что приводит к его износу. В Костанайской области вводимые ограничения действуют с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.
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* Victor Yang
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8827
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КЖБИ, на Гашека, где сейчас Уйгурская кухня, лет 20 назад, асфальт в жару становился очень мягким и продавливался от веса человека.
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* Алиса
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3384
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
асфальт в жару становился очень мягким и продавливался от веса человека

Весьма актуально! Очень хорошо, что напомнили.
Господи, так и людям значит надо запреты делать - температурный режим надо только определить и весовые категории. А то так весь асфальт испоганим: мало того - машины, так еще и люди :-o :-o
8-) 8-)
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Гость
Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения




Отправлено: 20.07.17 - 11:54
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6300
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В КЖБИ, на Гашека, где сейчас Уйгурская кухня, лет 20 назад, асфальт в жару становился очень мягким и продавливался от веса человека.


Я не специалист, но подозреваю что такое от технологических нарушений при укладке.

Цитата:
Алиса:
Господи, так и людям значит надо запреты делать


Зачем запреты?! Налог на амортизацию, и всего делов!
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