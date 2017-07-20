Цитата: Нурлан:

Жаль, конечно, что таких уважаемых людей, как Доцент , наши модераторы решили просто бабанить и не давали возможность высказать своё мнение. Его комментарии были, как струя свежего воздуха вентилятора в душный день и, заставляла нас по-иному взглянуть на наше бытиё.

Ты как вседа Доцент прав..