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клован
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Хомячки такие забавные.

опять ты про себя)))

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан:
Жаль, конечно, что таких уважаемых людей, как Доцент , наши модераторы решили просто бабанить и не давали возможность высказать своё мнение. Его комментарии были, как струя свежего воздуха вентилятора в душный день и, заставляла нас по-иному взглянуть на наше бытиё.

Ты как вседа Доцент прав..
Профайл

* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6300
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем?


Кокетничай и хлопай ресничками дальше :)
Может ещё тебя поуговариваем
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 20.07.17 - 11:58
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Ответить Новый топик
Страница 240 из 240«1...238239240
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