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≡ В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце июня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на одно из официальных мероприятий прибыл на автомобиле марки Lexus с частным номером. Использование частного авто в служебных целях удивило. Несколькими неделями ранее заместитель главы региона Сергей Карплюк сообщал «НГ», что за Мухамбетовым закреплен один-единственный автомобиль марки Lexus с госномером 001 АА.
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* JereK
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 982
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коста-наец:
Нужно раскрывать реальные проблемы, а транспорт акима или гаража!


Реальные проблемы, большие преступления и крупные коррупционные скандалы всегда начинались с мелких правонарушений, которые сошли с рук. Так что все правильно, нужно в зародыше пресекать.
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* 112
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:57
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* 112
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:59
Комментарий проходит проверку.
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* 74
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4096
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 20.07.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тина:
Что-то вы конкретно влезли в госслужбу.

курлы курлы...
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* Victor Yang
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Victor Yang


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Сообщений: 8827
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Розовая роза:
Интересно, а до его нижнего белья можно докопаться? мол не казахстанского производителя носит? Из пальца высасано все это

Цитата:
Трэвэл:
НГ, а вам не кажется, что вы уже этой статьей перегнули палку? Ищите черную кошку в темной комнате... Лезете в госслужбу, в законы... Не вами они писаны и не вам их менять.

Цитата:
Тина:
Что-то вы конкретно влезли в госслужбу.

То есть, нарушение ПДД автомобилем акима области - это из пальца высосанная внутренняя проблема госслужбы???
Цитата:
Danilla:
из за вас. я так понимаю, водители страдают.

Тут вынужден согласиться.
Цитата:
Справедливый:
Вы вспомните ту весну при другом акиме, когда даже проспект Абая разбили

А ты вспомни эту весну - проедь по затопленным поселкам. А режима ЧС не было - чо.Цитата:
Трэвэл:
законы... Не вами они писаны и не вам их менять.

В том-то и дело, что менять никто ничего не требует. Требуют соблюдать написанное.
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* 112
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 12:01
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