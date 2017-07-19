ABAI.KZ: «Моңғолияның жаңа президенті Шыңғысханның тұқымы емес» («Новый президент Монголии не потомок Чингисхана») - Интернет-портал публикует мнение читателя Амангали АБУОВА, который считает что традиция правителей жить в собственных резиденциях пошла от наших древних предков.



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«Новый президент Монголии отказался от президентской резиденции и принял решение жить в арендованном доме. Многие наши соотечественники восприняли это на ура, пишут, мол, «настоящий потомок Чингисхана» и прочее. На самом деле резиденция дается президенту не для отдыха, а для плодотворной работы. И он не должен от этого отказываться. Ну, а если нынешний президент Монголии отказывает от резиденции, значит, он не потомок Чингисхана.



Кстати, у наших общих с Чингисханом предков - гуннов, саков, канлы - 2-3 тысячи лет назад уже были ханские резиденции. Это свидетельствуют древние китайские письмена о Кангюйском ханстве, где говорится, что «китайских послов встречали у высокой ханской юрты, служившей резиденцией, 12 музыкантов и столько же девушек-танцовщиц. Это было 2, 5 тысячи лет назад. Что касается гуннов, то в 340-е годы Аттила, приблизившийся к вратам Римской империи, посылает к императору послов. Римляне, прибывшие в кочевую резиденцию Аттилы, были приятно удивлены убранством ханской юрты. У саков, а позднее у ханов Дешт-и-Кипчака также были ханские резиденции. Резиденция Чингисхана вообще поражала воображение. Позже казахские ханы взяли за основу ее модель. Одним словом, традиция выделять главе государства, правителю отдельное жилье (резиденцию), создав при этом все удобства, пошла именно от нас и распространилась по миру. Потому что хану-президенту нужны подобающие условия, чтобы работать во благо народа. Правда, настоящие потомки благородных кровей правили государством честно, не становясь коррупционерами и ворами», - убежден автор.





В логике автору - не откажешь.