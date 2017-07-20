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≡ В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце июня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на одно из официальных мероприятий прибыл на автомобиле марки Lexus с частным номером. Использование частного авто в служебных целях удивило. Несколькими неделями ранее заместитель главы региона Сергей Карплюк сообщал «НГ», что за Мухамбетовым закреплен один-единственный автомобиль марки Lexus с госномером 001 АА.
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* 112
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:34
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* Коста-наец
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Коста-наец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 20.07.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мусолим одно и тоже! Нужно раскрывать реальные проблемы, а транспорт акима или гаража!
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* 112
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:36
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Гость
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер




Отправлено: 20.07.17 - 11:36
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* Алиса
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3384
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
о, тролли подтянулись...

Цитата:
Грибоедов:
Еще одна проплаченная троллиха.

нурлыкунчики )) курлы-мурлы ))
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* Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тина:
А завтра будете лезть к Президенту страны

а что у нас президент какое то неприкосновенное лицо и ему не свойствены человеческие недостатки и достоинства? и он как бы человек публичный, или у вас есть неприкосновенные президенты?
Я не считаю себя либералом, но либералы молятся на запад, на их открытое общество, где власть подотчётна перед народом, а пресса является четвёртой властью.
Мантры, конечно :-)
Так я тоже за то, чтобы власть какого уровня она не была бы, давала себе отчёт в том, что она делает. И не забывала, что на неё народ смотрит всё время
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Канделаки
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не секрет, что СМИ справедливо называют четвертой ветвью власти. Это очень приятно, когда действительно нужные проблемы освещаются и по ним принимаются решения. То есть проблемы решаются. Хотелось бы отдельно поблагодарить всех журналистов, корреспондентов и всех работников средств информации за решение проблем, которые остаются в тени, и долгое время не решаются без пристального контроля фотокамер и пера. Но не нужно «мельчать» и «понижать планку» в погоне за дешевой сенсацией. В случае с номерными знаками «попахивает» заказным материалом, направленным против руководителя региона. Плох он или хорош, покажет время, действия, обращающиеся за разрешением наболевших проблем, люди, но никак не улыбчивые либо серьезные фото или вообще отказ от них.
Не мельчайте, пожалуйста, направляйте проверенную информацию по принятым мерам.

* Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:

:lol: :lol: :lol: от души
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гость111
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...




Отправлено: 20.07.17 - 11:43
Комментарий удален модератором.

* 112
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:45
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* Медный
Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Канделаки:

а руководитель региона здесь же не причём! Просто водителей надо поменять на тех, которые не будут менять номера при мытье машин :lol:
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Гость
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер




Отправлено: 20.07.17 - 11:46
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Гость
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер




Отправлено: 20.07.17 - 11:48
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* 112
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер
112


(Пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:50
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Гость
В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном автомобиле Архимеда Мухамбетова появился фейковый номер




Отправлено: 20.07.17 - 11:51
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