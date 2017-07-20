Медный Re: В ДВД Костанайской области выясняют, откуда на служебном... #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 145

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:40 Цитата: Тина:

А завтра будете лезть к Президенту страны

а что у нас президент какое то неприкосновенное лицо и ему не свойствены человеческие недостатки и достоинства? и он как бы человек публичный, или у вас есть неприкосновенные президенты?

Я не считаю себя либералом, но либералы молятся на запад, на их открытое общество, где власть подотчётна перед народом, а пресса является четвёртой властью.

Мантры, конечно

Так я тоже за то, чтобы власть какого уровня она не была бы, давала себе отчёт в том, что она делает. И не забывала, что на неё народ смотрит всё время