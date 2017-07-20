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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Всегда интересовал один вопрос, - Зачем?
Зачем сделали НГшники этот форум, что ставили своей целью и что изменилось по истечении целой Эпохи Форума, целых десяти лет?
Все дружно вот подхватили - Ни-че-го!
Неужели все сделанное было зря и НГшники, стараясь подвести людей тут на Форуме к какой то Гражданской Позиции, так и не добились абсолютно ничего?
Так нужен ли Форум вообще или роль Психолога Матери все же нравится исполнять Нашей Газете?
Ну если речь идет о нравится не нравится, это несущественно..
Но есть ли что нибудь другое, более Высшее что ли, Почему?
Почему форум остался таким же как и 10 лет назад в замороженно - обмороженном состоянии?
Что случилось, что развитие в какой то момент прекратилось и пошла обратная реакция, которая потворствует Вертикали Власти, жесткости, к методам Кнута и Пряника назад в Каменную Эпоху?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2813
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Задала Лиля тему на вечер...)))

Интересно стало ...
112 какой сюда пришёл
И понять ,он развивается в застое или деградирует.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый сам наверно из Администрации ответит себе сам..
Почему..
Да и зачем..
Но хотелось бы получить более развернутое объяснение..
И при том что "виновата власть" не проканает..
Тут сразу парирование - Что ж мы сделали для того, чтобы власть стала не виноватой..
Да уш..
Неужели просто элементарно от банальной скукоты или для скукоты, чтоб провести весело время, как говорил тогда еще не Уважаемый Валентин?
Отрабатывая свою методу по воздействию на толпу..
Для Уехавших?
Вон Серый смотрю устал биться с ветряными мельницами и ему надоело..
Всем им надоест со временем..
Так для чего же?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Интересно стало ...
112 какой сюда пришё

Ах все таки опять за меня речь..
Ну..
Это приятно..
Что все таки, Я - Цель, а не их какая то Ностальгия о себе, на которую тебе плевать..
Очень приятно осознавать Это..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может вам приятно видеть как действует в Этом маленьком вашем мирке это общество?
Как оно собирается в кучки, действует стадно, подхалимничает, вышвыривает неугодных, кто среди них крут и Уважаем, а кто просто Никто?
Совсем как в жызни?
И как Это общество как на днях в теме Уважаемого сплачивают голодные Волки типа Привидения, и как это общество оказывает отчаянное сопротивление, собравшись в маленькую, но Сильную Кучку?
Но..
В реале почему же это общество, которое заворачиват в злобном Вихре Привидение или 112й, и которое готово дать отпор, не действует в реале?
Улица пример?
Вот ведь как..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2813
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Жаль тебя если честно.
Писанина какато,никчемная.
Неужели времени не жаль.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 20.07.17 - 08:56
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Ответить Новый топик
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