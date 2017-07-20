112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3571





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:36 Да уш..

Всегда интересовал один вопрос, - Зачем?

Зачем сделали НГшники этот форум, что ставили своей целью и что изменилось по истечении целой Эпохи Форума, целых десяти лет?

Все дружно вот подхватили - Ни-че-го!

Неужели все сделанное было зря и НГшники, стараясь подвести людей тут на Форуме к какой то Гражданской Позиции, так и не добились абсолютно ничего?

Так нужен ли Форум вообще или роль Психолога Матери все же нравится исполнять Нашей Газете?

Ну если речь идет о нравится не нравится, это несущественно..

Но есть ли что нибудь другое, более Высшее что ли, Почему?

Почему форум остался таким же как и 10 лет назад в замороженно - обмороженном состоянии?

Что случилось, что развитие в какой то момент прекратилось и пошла обратная реакция, которая потворствует Вертикали Власти, жесткости, к методам Кнута и Пряника назад в Каменную Эпоху?