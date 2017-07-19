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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рейтер:
Доцент жив и живее всех других!" Видимо сильно занят, что нечасто даёт комментарии. А когда-то был Уважаемым пользователем вместе с Серым Волком. А потом наши модера его стали давить и он сильно "обидку кинул", типа, правду глу

О, Серого забыл..
Он был Самым Уважаемым даже не по статусу..
Я его вмегда Уважал за открытость, честность и если что то не его, за то что он не лез в нашу дребедень, был выше того же языкового вопроса, не жаловался и не плакал..
Не парафинил свою Бывшую Родину, как это сейчас очень принято.
В общем красавчик..
Я его бывало подлену, но тот как то красиво выпутывался и это мне чьерт побьери нравилось!
И я не старался его трогать..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
тут практически с самого начала.

Гнать то не надо..
Не нужно думаю примазываться, был может читал..
Но никто тебя и не вспомнит даже, может троллил втихоря, ну тогда многие так делали..
Но узнаваемы нерегиненные были не много человек..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8825
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не количеством надо брать...

Но изначально статусы давались как раз по количеству комментариев. Может, кто вспомнит какие они были?
Задала Лиля тему на вечер...)))

[Исправлено: Victor Yang, 20.07.2017 - 00:00]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то много я рассказал..
Наверно кому то неприятно..
Но такова История нашего Форума и его деятелей, от начала и до конца своей жызни которые остались преданны Нашей Газете не смотря ни на что..
Не вся История, но так, есть немного чего вспомнить..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, вспомнил слово Доцента - Словоблудие и рукоблудство!
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.07.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чесслово, читая бре....ээээ.текст оцифрованно--простынных, стал лучше понимать историю. Понял за что убили Троцкого, много другого разного. Кстати, Сталина, тоже. Тот же Голощёкин.
Как-то получается, что они то не всегда и неправы были. Даже, наоборот, в основном, правы.
Ps
Цитата:
yudjin:

С юбилеем! Всех благ и успехов!

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, кто вспомнит какие они были


По-моему были отдельные статусы по комментам. Тут Слава третьяков бредил (тот же 112, только в другую сторону), он был "легендой форума".
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот этот тип :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Слава третьяков

Третьяк нормальный пасан..
Немного ранимый, даже сильно, но тем не менее бравирующий на виду..
Ну я любил его подоводить до белого каления..
Потом он в личке со мной списывался и мы там вообще не ругались..
Он мне что то там рассказывал, почему и зачем, интересовался чем то..
Настоящий татарин!
А на виду я его тут лапами кверху загибал..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше тролли были как тролли..
Сейчас..
Ни чести ни достоинства..
Занимаются от слабости своей провокациями, ноют, плачутся..
Вот видно сразу по ним, они ведь как лакмусовая бумашка, как вступили в ТС, как стало жить плохо..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще раньше было лучше, дружнее как то что ли..
Сейчас точек соприкосновения нет, даже казалось бы в изощренных темах ловушках для этого Уважаемого..
Все сидят в своих норках и тарятся, наученные каким то горьким опытом..
А тогда Дениска как всех завел то..
Икар, ну и их друг Олигарх..
Но это много позже стало..
Тогда и сама ОК даже как то такая живая была, но наверно панибратство это все таки плохо и она сделала правильный выбор..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежик..
Хендехох?
Как я ее материл по всякому!
Как она меня материла?
Тогда не модерировали это, просто потом стирали.
Как мы на тему языка врагами были отпетыми...
Но тем не менее в личке нам ничего не мешало общаться друг с другом тихо и мирно..
Уехала то ли в Канаду то ли в Польшу..
Русский наверно уже забыла..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А как я Всех послал на Х....
Коммент оставили чтоб видели Все..
Вот ведь вспомнил..
Послал всех без разбору..
Ну надо было извиниться, но я же принципиально там уже..
Не помню о чем разговор то шел..
Так было весело..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Не ошибается тот кто ничего не делает..
Вон Жерек сидел в засаде 12 лет и сказать о нем даже нечего..
Может быть нужно было сделать так?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я пришел, Лоцент уже вовсю рулил и загибал оппонентов по самое нехочу..
Тогда я еще там что то боялся всего, писал осторожно, не ругался ни с кем..
Ночами это было..
Сыковал короче..
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