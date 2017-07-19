Цитата: Рейтер:

Доцент жив и живее всех других!" Видимо сильно занят, что нечасто даёт комментарии. А когда-то был Уважаемым пользователем вместе с Серым Волком. А потом наши модера его стали давить и он сильно "обидку кинул", типа, правду глу

О, Серого забыл..

Он был Самым Уважаемым даже не по статусу..

Я его вмегда Уважал за открытость, честность и если что то не его, за то что он не лез в нашу дребедень, был выше того же языкового вопроса, не жаловался и не плакал..

Не парафинил свою Бывшую Родину, как это сейчас очень принято.

В общем красавчик..

Я его бывало подлену, но тот как то красиво выпутывался и это мне чьерт побьери нравилось!

И я не старался его трогать..