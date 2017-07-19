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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рейтер:
Доцент жив и живее всех других!" Видимо сильно занят, что нечасто даёт комментарии. А когда-то был Уважаемым пользователем вместе с Серым Волком. А потом наши модера его стали давить и он сильно "обидку кинул", типа, правду глу

О, Серого забыл..
Он был Самым Уважаемым даже не по статусу..
Я его вмегда Уважал за открытость, честность и если что то не его, за то что он не лез в нашу дребедень, был выше того же языкового вопроса, не жаловался и не плакал..
Не парафинил свою Бывшую Родину, как это сейчас очень принято.
В общем красавчик..
Я его бывало подлену, но тот как то красиво выпутывался и это мне чьерт побьери нравилось!
И я не старался его трогать..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:56
Комментарий проходит проверку.
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* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8825
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не количеством надо брать...

Но изначально статусы давались как раз по количеству комментариев. Может, кто вспомнит какие они были?
Задала Лиля тему на вечер...)))

[Исправлено: Victor Yang, 20.07.2017 - 00:00]
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:59
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 238 из 238«1...236237238
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