Цитата: Victor Yang:

Не, это было после первого или второго тура, вроде.

Тогда один 43й помогал.

После моей выходки стало это Народным делом..

Но по моему до, только зарождалось.

Точно не помню..

Тогда Свиталик убежал с сайта чтобы не давать..

А ведь долларовый тогда миллионер, Лексус, Свои точки по городу с хорошим бизнесом..

Не, тогда его вроде затроллили, нашли номер машины и сфотали Лексус, на что он сильно обиделся..

Хороший был человек, я его в душе Уважал как настоящего Бойца не тут, а в реале..

Но нам то лишь бы нагадить тогда и посмеяться..