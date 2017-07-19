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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 237 из 238«1...235236237238»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще я зла не держу так как они, годами..
Енг уже более 10ти лет клятву соблюдает..
Мне и одного Доцента хватало, тогда у него аргументы были выше крыши и он во многом говорил то что есть..
Но нам то не нужно было этого..
Нам хотелось дискутировать тогда за гранью, и это мы делали с Большим удовольствием..
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну так ты кокетничай дальше активнее, пусть тебя изо всех сил упрашивают рассказать наконец про твои мотивы.
А ты будешь кокетливо заводить глаза и говорить "неет, вы всё равно не поймёте".
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* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8825
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Так и появился фонд Нужные Деньги, считай благодаря марику.

Не, это было после первого или второго тура, вроде.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Сколько нового про себя тут можно узнать, кажд

Хех..
Да ты сам злобно о Зоне плевался и каждый день ровно по три раза говорил что там Помойка и... тем не менее статейки то и вожделением оттуда подпитывался..
Там интересно, ссылки на другие газеты были, ты то оттуда это все и брал по первой..
Первые три года..
Ну что не так что ли, скрывать то чего..
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не, это было после первого или второго тура, вроде.


Почему-то мне казалось что все началось с той самой первой суммы.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не, это было после первого или второго тура, вроде.

Тогда один 43й помогал.
После моей выходки стало это Народным делом..
Но по моему до, только зарождалось.
Точно не помню..
Тогда Свиталик убежал с сайта чтобы не давать..
А ведь долларовый тогда миллионер, Лексус, Свои точки по городу с хорошим бизнесом..
Не, тогда его вроде затроллили, нашли номер машины и сфотали Лексус, на что он сильно обиделся..
Хороший был человек, я его в душе Уважал как настоящего Бойца не тут, а в реале..
Но нам то лишь бы нагадить тогда и посмеяться..
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* yudjin
Re: Флуд и оффтопик часть 3
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4705
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой, бай... а у меня сёдня же форумный день рождения...
еще 19 минут можете поздравлять...
9 лет, однако...
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Смотришь эротические фильмы с несравненной Дакотой Жонсон?
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ой, бай... а у меня сёдня же форумный день рождения...


Вах! Поздравляю :)
Пиши чаще и больше.
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* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8825
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ой, бай... а у меня сёдня же форумный день рождения...
еще 19 минут можете поздравлять...
9 лет, однако...

Поздравляю! У мну тоже скоро. Правда, я только в школу пойду :lol: :lol: :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда действия администрации только вызывали много вопросов..
Это сейчас она научилась быть , казаться то есть нейтральной, но тогда это было что то..
Валентин, тогда еще даже не Уважаемый постоянно жаловался и администрация поощряла жалобы..
Сейчас конечно немного в лучшую сторону все пошло..
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если Енг как то пришел тогда, то тебя и в помине не было..


Я тут практически с самого начала.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я на них Стукачи и все такое..
Вот где сразу видно, кто жил в тепле, а кто только из нищеты выполз..
Друг друга не понимали..
Хотя жалоба к матери это вполне естественное осознанное действие ребенка..
Яж этого тогда не понимал..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У мну тоже скоро. Правда, я только в школу пойду


Судя по развитию разговора, сейчас будем искать самого молодого, чтобы сгонял в магазин )))
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* yudjin
Re: Флуд и оффтопик часть 3
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4705
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пасибо-пасибо...
не количеством надо брать...
словесным поносом другие пЭрсонажи страдают.
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