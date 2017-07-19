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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:46 25 владельцев племенных быков из этого района должны были заплатить в общей сложности 1,8 млн тенге штрафов за то, что вовремя не провели бонитировку производителей. Выходило, что при стоимости этой процедуры 800 тенге наказанные предприниматели из-за просрочки должны были заплатить по 72 000 тенге. Как могли люди, умеющие считать деньги, так себя подставить?

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