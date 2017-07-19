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§ NG.kz
«Если к 5 годам не воспитал, а к 17 не научил...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В эксперты по теме, которая особенно актуальной становится во время летних каникул, мы пригласили Игоря ВАСИЛЕНКО. Не только потому что психотерапевт, кандидат медицинских наук, но и потому что Василенко - отец двух взрослых сыновей и одного маленького, то есть родительские доспехи у него не запылились.
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007
Re: «Если к 5 годам не воспитал, а к 17 не научил...»




Отправлено: 19.07.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильные вещи Игорь говорит. Прислушивались бы еще.
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