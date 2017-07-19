NG.kz «Если к 5 годам не воспитал, а к 17 не научил...»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:44 В эксперты по теме, которая особенно актуальной становится во время летних каникул, мы пригласили Игоря ВАСИЛЕНКО. Не только потому что психотерапевт, кандидат медицинских наук, но и потому что Василенко - отец двух взрослых сыновей и одного маленького, то есть родительские доспехи у него не запылились.

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