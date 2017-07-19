Цитата: kbkz1980:

какой вы бы ли в те времена?

О чём вели беседы....

О националухе..

Мы тогда все говорили о ней..

С той стороны был Доцент и выгнанный с Зоны Валентин.

С этой стороны Я..

Больше не припомню о чем дискутировали..

Если было мирно целых два дня на Форуме, то кто нибудь их нас вливал Тему и все начинали жариться в горящей сковородке..

Ну не пресекался раньше национализм практически..

Так за редкостью может пару раз стопорили..