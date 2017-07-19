112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3503





(Пользователи) Сообщений: 4292

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:35 Не знал, что если знаешь про кофе больше тех кто его не пьет и не интересуется, признаком Гения и Таланта и большого Ума..

Эх вы, форумчане..

Готовы назвать себя глупыми и не умными то есть..

Это вот именно стадное мышление, и потому меня там нет..

Когда слушаешь Оратора, Вождя либо Поводыря, легко поддаешься на это и считаешь себя недостойным Оного..

По моему Макиавели еще про Это говорил..