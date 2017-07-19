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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форбс пишет что мы производим какое то большое количество локомотивов...вот не думал не гадал..
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Лаура
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Молодец.
Написал за других.
Типа сумничал, да?
Ну-ну.
Клоун.

ты чО, обиделся? :lol:
клован это же твое погоняло(не забывай)

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то россиянин обращается и обращается к нам с ТНТ, Дома 2 наверно, чтобы его извинили..
Это что такая на ТНТ, новая игра в Обращалки?
Вообще Дом смотрит Дурдом..
Есть такие кто смотрит Это?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, судья в России это родственник криминальных авторитетов и воров в Законах..
Его Величество Соловьев..
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А нельзя ли цитату за моим авторством по этому поводу?


ковычки понимаешь? а ляля говорит про ум.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
ляля говорит про ум.

Ты находишь что Его Ум гораздо умнее твоего тоже?
Ну вы братцы форумчане даете!
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11379
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вообще по жизни?

Сейчас - нет,раньше бывало.
Сейчас - нет здоровья... :oops: :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знал, что если знаешь про кофе больше тех кто его не пьет и не интересуется, признаком Гения и Таланта и большого Ума..
Эх вы, форумчане..
Готовы назвать себя глупыми и не умными то есть..
Это вот именно стадное мышление, и потому меня там нет..
Когда слушаешь Оратора, Вождя либо Поводыря, легко поддаешься на это и считаешь себя недостойным Оного..
По моему Макиавели еще про Это говорил..
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, судья в России это родственник криминальных авторитетов и воров в Законах..
Его Величество Соловьев..


вот поэтому тебя и считают ид...м.
начал новости печатать с лент разных.
ну да здесь тупые все, итар тасс- это таксист .
про это то и речь.
а до тебя не дошло.
ждем куриц . с ванильним соусом с солеными помидорами.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сейчас - нет,раньше бывало.
Сейчас - нет здоровья.

Может и до меня что то дойдет, хотя не думаю.
Мой рекорд в том году 21 день..
Как 21 грамм в фильме с Бенисио Дель торо и Шоном Пеном..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
ждем куриц . с ванильним соусом с солеными помидорами.

Сегодня у меня котлеты с конины, кончились.
Сейчас скоро суп, еще не видел какой..
А что, дома не готовят у тебя?
Или быструю лапшу Ролтон всухомятку ешь?
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11379
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сегодня узнавал о завещании..

У нас завещание - необязательно
заверять у нотариуса.Но вскрывать
его нужно - в суде.Так сделал
наш отец... 8-)
А ты что с тобой,Марик.
Уважаемые - довели?... :-o
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что со мной произойдет если я брошу пить..

http://fb.ru/post/wines-and-spirits/2017/7/17/14654?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нас завещание - необязательно
заверять у нотариуса.Но вскрывать
его нужно - в суде.Так сделал
наш отец...
А ты что с тобой,Марик.

На всякий пожарный, мало ли чо..
Суженной трешку отдаю, чтоб потом после меня там было все ровно.
Костанайскую одну хату отдаю тем кто меня вырастил, их детям..
Все по чесноку..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.07.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
то что у него сейчас нет истерики, ты бы Это видела до прихода Нургельды..
Сплошь темы на националуху и матюки..

112 ,а какой вы бы ли в те времена?
О чём вели беседы....
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