Цитата: Начальник объекта Андрей находился неподалеку.



- Ребята сказали, пусть парень железо пилит. Я его не знаю. Упал с лестницы, ничего страшного не произошло. Я узнавал, рабочий сломал ногу, - сказал начальник участка. - Нечего здесь ходить, это частная территория.

Нормально так. Олень Андрей,ответственный за безопастность на своем обьекте, пускает кого не поподя "железо пилить" на 6 этаж, а потом заявляет" не виноватая я,он сам пришел!" Помоему количество дибилов на кв.метр в строительстве превысило все допустимые нормы.