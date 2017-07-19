112 Re: В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го... #5





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:12 Цитата: Гога:

Где только 112 не работал , где только не участвова

От Дизельного завода направляли, плюс отгулы плюс зарплата больше.

Платили помощникам сварных тогда если не соврать примерно 260 рублей.

Тогда как с 5м разрядом сборка двигателей у меня оклад был всего лишь 220..

Я и новый цех Цеха Испытания строил, стропальщиком был..

Плиты клали на какие то дивные пружины амортизаторы..