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Акмаржан
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
сам признавался, что воровал - значит вор.

вор должен сидеть в тюрьме!©

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 967
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Обвал не за горами..


Вот тут, кстати, ты прав. Если у кого-то есть средства на валютных депозитах, советую снять их и положить деньги в банковскую ячейку, от греха подальше как говорится.

[Исправлено: JereK, 19.07.2017 - 19:55]
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 19:55
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 19:57
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вот тут, кстати, ты прав.

Вообще ты должен был сказать что я не прав..
Не соглашаться ни в какую!
Как типа в кино американском видел - с террористами переговоров не ведем..
Смотри, выгонят тебя с той ветки с позором..
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В жызни наглых девчата более чем любят..


спецом не уточнил что такое "не любят".
знал что ты или друган твой на секас переведут. или на геев.
не ошибся. все ваши ходы предсказуемы как видишь.

Цитата:
112:
Обвал не за горами..
В какой рас пишет уже 365..


об этом и речь, ходишь на ходулях под столом, за которым сидят короли.

Цитата:
kbkz1980:
Здесь,иногда стоит прислушаться, покуда дядя мозгами не дурён


других мнений не воспринимает." если ты пьешь нецкафе растворимый,
то ты нищеброд".
в ковычках если видите.
а так то все здесь люди умные. тупых нет.
только цели участия в форуме- разные.
у пенсионеров- погутарить просто,
у "активистов " про которых речь - другие,
остальные шорохоются и их гасят модераторы,
по неизвестным природе причинам.
короче говоря , насегодня, по моему мнению,
тут балаган, или как уже называли.. цирки разные.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне ты тут не нужен будешь..
Вы стадные животные, не сможете друг без друга.
Лучше держаться определенных позиций..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня тем не менее 11й День..
Рекорд этого года..
Сейчас опять ем арбус, чтобы не хотеть Ее, не желать Ее, не быть с Ней в обнимку..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати плюс ощутил огромный, теперь не опасаюсь ездить с перегаром по утрам или ночам..
И спать стал почему то больше..
Вот не ожидал..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,держись! Я с тобой... 8-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 20:20
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.07.17 - 20:45
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Ответить Новый топик
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