Цитата: 112:

В жызни наглых девчата более чем любят..



спецом не уточнил что такое "не любят".

знал что ты или друган твой на секас переведут. или на геев.

не ошибся. все ваши ходы предсказуемы как видишь.



Цитата: 112:

Обвал не за горами..

В какой рас пишет уже 365..



об этом и речь, ходишь на ходулях под столом, за которым сидят короли.



Цитата: kbkz1980:

Здесь,иногда стоит прислушаться, покуда дядя мозгами не дурён



других мнений не воспринимает." если ты пьешь нецкафе растворимый,

то ты нищеброд".

в ковычках если видите.

а так то все здесь люди умные. тупых нет.

только цели участия в форуме- разные.

у пенсионеров- погутарить просто,

у "активистов " про которых речь - другие,

остальные шорохоются и их гасят модераторы,

по неизвестным природе причинам.

короче говоря , насегодня, по моему мнению,

тут балаган, или как уже называли.. цирки разные.