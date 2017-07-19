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§ NG.kz
В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го этажа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28946
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это произошло вечером 18 июля на территории бывшего спиртзавода. Сварщик, задействованный в процессе разбора заброшенного производственного здания, сорвался с высоты и был доставлен с травмами в Костанайскую городскую больницу.
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§ white-out
Re: В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 19.07.17 - 18:42
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сварные не пристегиваются..
Я когда котельную семиэтажную делал со сварными на химзаводе, фермы устанавливали, все без привязи ходили.
Хотя эти зацепы были, но никто ими не пользовался, таскать кислородные балоны по каким то островкам на верх мешали..
Ну тут уже сам конечно виноват, старая совдеповская привычка - быть мужиком..
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Гога
Re: В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го...




Отправлено: 19.07.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где только 112 не работал , где только не участвовал !! Наш пострел везде успел !!! Молодец !!

Гога
Re: В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го...




Отправлено: 19.07.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Рабочий га уровне 6-го* - исправьте !!!!

* 112
Re: В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Где только 112 не работал , где только не участвова

От Дизельного завода направляли, плюс отгулы плюс зарплата больше.
Платили помощникам сварных тогда если не соврать примерно 260 рублей.
Тогда как с 5м разрядом сборка двигателей у меня оклад был всего лишь 220..
Я и новый цех Цеха Испытания строил, стропальщиком был..
Плиты клали на какие то дивные пружины амортизаторы..
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