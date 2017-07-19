NG.kz В Костанае уничтожили более 150 кг наркотиков



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:22 Сегодня, 19 июля, в котельной следственного изолятора УК-161/1 сожгли 16 кг гашиша и 148 кг марихуаны, изъятых в ходе спецоперации в мае этого года.

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