Сеня:

Я так понял только узбеки и россиянк привезли на экспо реальные технологии а не сказочные проекты. А эти то к чему там?



1504:

Сегодня, 17 июля, на аппаратном совещании в областном акимате речь шла о содержании дней региона на международной выставке. Костанайская область будет представлять себя с 5 по 9 августа, в столицу отправится около 300 человек.