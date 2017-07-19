112 Re: В Костанае рабочий при разборе здания сорвался с высоты 6-го... #2





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:48 Сварные не пристегиваются..

Я когда котельную семиэтажную делал со сварными на химзаводе, фермы устанавливали, все без привязи ходили.

Хотя эти зацепы были, но никто ими не пользовался, таскать кислородные балоны по каким то островкам на верх мешали..

Ну тут уже сам конечно виноват, старая совдеповская привычка - быть мужиком..