/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 230 из 231«1...228229230231»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем срочно, в ей пастве идти в специально созданную для Вас ветку и гаварить за гляза!
Потому что на сайте нет ни одного казахоязычного!
А то вдруг кто то придет когда нибудь и вы не выговоритесь?
Своего рода психология, там тоже ха глаза все говорят..
Профайл

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Потому что на сайте нет ни одного казахоязычного!


еще не полночь а уже истерика.
ты же русскоязычный, что за волнения?
будешь сегодня отмечать что ветка закрылась?
так ты в обсуждении и не участвовал, во флуде потявкивал только.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6286
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
почему я столь независим от них и потому тролль..


Анекдот про неуловимого Джо знаешь? :)
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3566
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Анекдот про неуловимого Джо знаешь? :)
Профайл Послать приватное сообщение Валентин

-я же тебя предупреждал неоднократно....приземлить тебя хотят не зарегестрированные ники..... и отправить на покой....исписался ты уже весь.... стал не интересен большинству форумщиков.....кризис жанра называется....))))) администрация не будет возражать... мнение большинства это сила!!!! 8-) :oops:
Профайл

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Анекдот про неуловимого Джо знаешь? :)

У тебя аргументы сильнее некуда.
Как обычно.

Алишер
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ем какое то дивное непонятное блюдо

в баке для кокыса нашел? даже бомбжи не стали бы есть такое

Жана
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
аргументы сильные .
Как обычно.

Сильнее твоих.
Впрочем, как всегда

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6286
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-я же тебя предупреждал неоднократно....приземлить тебя хотят не зарегестрированные ники..... и отправить на покой....исписался ты уже весь.... стал не интересен большинству форумщиков.....кризис жанра называется....))))) администрация не будет возражать... мнение большинства это сила!!!!


Неправильно.
Надо надеть на голову кастрюлю, прикатить пару старых шин, поджечь их, и орать:
- Мы здесь власть!
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
ты же русскоязычный, что за во

Хотя бы я честно знаю что мне ответят такие же..
За глаза не говорю...
Вы же за глаза чешете черти што и еще радуетесь что никто, совсем никто не ответит..
Старые сплетни о своем..
Обиды какие то..
В вас вся проблема, даже не знал что вас за глпзашников так много тут, человек 20 ..
Профайл

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вы же за глаза чешете черти што и еще радуетесь


Что, подгорает от правды-то? :lol: Иди пивка жахни да еще укради что-нибудь, авось полегчает от собственного величия, Человече с Мнением.
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Что, подгорает от правды-то? Ид

Боже, от какой правды то?
То что я состою в коллективе на форуме, где такие же как и я любят говорить какое то гнилье за глаза?
Вы прямо им скажите, про кого говорите..
Дело в этом..
Не отводя взгляда..
Нет же, вы выбрали более трусливый путь..
Ведь дело не в том Что выговорите, дело в том, Как..
Тут вы Герои.
Там даже не вышли улицу Тарана защищать, потому что что?
Неужели честно в глаза говорить не можем, не отводя взгляда?
В этом суть, в именно вас..
А еще гражданская позиция..
Где же она, говорить за глаза?
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне плевать о чем вы про казахояхычных сплетничаете..
Просто нужно быть людьми в первую очередь, а не быть националистом трусливо и подло, зная что никто не ответит..
Кстати вас много тут, желаю удачи в своих сплетнях!
Профайл

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
от правды-то?

От какой еще к хренам правды?
Что ты несешь?
Где ты ее там узрел?
Там чисто однобокий взгляд.
Лично кое-чей и примкнувших.

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и у меня есть Свое Мнение


Вот еще один с мнением.

Не твой ли друг часом? А может быть это ты и есть? :lol:

[Исправлено: JereK, 19.07.2017 - 18:59]
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех.
Я когда баранов пас в лет 14, помогал то есть, чабан мне всегда говорил - Если где то мнение одно, то это бараны..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 230 из 231«1...228229230231»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980, DrDjekel

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 3
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх