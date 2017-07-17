Северус Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и... #16







Отправлено: - 12:21 Цитата: Медный:



"Сидеть должны и те и другие?"

Извини меня,получить 9,10 лет...

За убийство люди сидят меньше, 5 лет от силу...

А здесь так называемые"Подсудимые" просто хотели наказать наркоторговцев,при том,что деньги никто не вымогал,так как сами наркоторговцы просили,чтобы они не сказали никому про них и предлагали деньги...

А тут никто никого не убивал,не вымогал,это просто мошенничество.

Даже если должны сидеть но не по 10 лет.

Да и после того как сами наркоторговцы признались,никто не открыл против них уголовное дело.