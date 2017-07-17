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§ NG.kz
В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и лжежурналистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении девяти подсудимых, совершавших совместные «рейды» по выявлению распространителей наркотиков с участием «полицейских» и «журналистов» вынесли сегодня, 17 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
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Qwerty_86
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 18.07.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барыги были есть и будут это кормушка ментов!!!! Поэтому им дали такие сроки ( а ведь на их месте многие за своих детей и своих родных сделали бы с ними точно так же )..ведь у барыг "КРЫША" не простая ;-)

Северус
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 18.07.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

"Сидеть должны и те и другие?"
Извини меня,получить 9,10 лет...
За убийство люди сидят меньше, 5 лет от силу...
А здесь так называемые"Подсудимые" просто хотели наказать наркоторговцев,при том,что деньги никто не вымогал,так как сами наркоторговцы просили,чтобы они не сказали никому про них и предлагали деньги...
А тут никто никого не убивал,не вымогал,это просто мошенничество.
Даже если должны сидеть но не по 10 лет.
Да и после того как сами наркоторговцы признались,никто не открыл против них уголовное дело.

затоболец
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 18.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые руководители ДВД Костанайской области обратите внимание на Затобольск а именно на улицу Ленина р-он Детского мира торгуют наркотой уже не первый год боимся детей отпускать гулять разбитый Детский мир усеян шприцами что творится ни кому дела нет

[Исправлено: Gljuk, 18.07.2017 - 13:11]

§ 112
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 12:48
Комментарий удален модератором.
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§ lediVK
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
lediVK


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 18.07.17
Отправлено: 18.07.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дали большой срок по сути за что?? за то что они барыг пугали ... они заслужили только условку.. за смерть человека дают два года, а то и меньше кто сколько заплатит )))) где справедливость ?? я конечно не удивлена что именно так поступил на суд мы ведь живем в Казахстане где нет справедливости ....
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§ lediVK
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
lediVK


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 18.07.17
Отправлено: 18.07.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ужас:

на НАРКОТОРГОВЦЕВ закрыли глаза !!! а парней посадили ... а они до сих пор на свободе и губят жизнь молодых людей !!! УВАЖАЕМЫЙ СУД оботрите на это большое внимание... вы совсем не тех посадили
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§ 112
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что не так?
Надпись на футболке бандюгана самая настоящая провокация..
Зачем тогда сфотали, товарищи журналисты?
Чтотне поставили иллюстративное фото?
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§ 112
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:31
Комментарий удален модератором.
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Ваш друг
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 18.07.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ??
ТРЕБУЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Поддерживаю сторону тех,кто против этих барыг!
Куда смотрит суд?!
НАРКОТОРГОВЦЫ чертовы...
Ни за что дали такие большие срока!

1117
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 19.07.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А срока действительно ,,будто бы они прибили этих барыг ,,это что барыги потерпевшие ???

321
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 19.07.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 лет строгача!!?? Бауржан хороший парень. это очень очень несправедливо

Денис
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 19.07.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами же барыги настучали своей ментовской крыше,что за беспредел, Мы вам платим,чтобы вы нас крышевали,а тут еще одни нас грабят,вот и отомстили горе нлетчика ментовские крыши)))) и чего плакать сейчас родным,чем они думали,когда позволяли их родственникам нарушать закон??? Вы же не сотнями миллионов воруете,чтобы условно уходить от ответственности,как акимы)

Сеня
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 19.07.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
затоболец:
Уважаемые руководители ДВД Костанайской области обратите внимание на Затобольск а именно на улицу Ленина р-он Детского мира торгуют наркотой уже не первый год боимся детей отпускать гулять разбитый Детский мир усеян шприцами что творится ни кому дела нет

А че руководители то? Пускай фотокора поставят на тонированной тачке, пофоткает и нариков и барыг и полицаев их крышующих.
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