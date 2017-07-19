Денис Re: Не работает светофор на перекрестке Затобольск-Заречный #6







Отправлено: - 18:06 Граждане на лицо примитивный пример последствий коррупции в госслужбе. кто-то дал взятку , того уже давно оправдали и отпусттили восвояси. в итоге на одбин светофор освоено 10 млн, светофор не регулирует движение,водители нервничают, женщину сбили возле него. так что коррупция -это терроризм против общества и таких коррупционеров не нужно делить по тяжести наворованного ,а казнить на тех же столбах и опорах. такова будет наука брать народное ,общественное.так будет разумно и правильно.дбы отбить охоту залазить к бабушкам в карман и предотвратить смертельные дтп,в частности.. все эти светофоры прямое последствие коррупции.