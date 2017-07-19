112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3446





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:52 Цитата: JereK:

Что, подгорает от правды-то? Ид

Боже, от какой правды то?

То что я состою в коллективе на форуме, где такие же как и я любят говорить какое то гнилье за глаза?

Вы прямо им скажите, про кого говорите..

Дело в этом..

Не отводя взгляда..

Нет же, вы выбрали более трусливый путь..

Ведь дело не в том Что выговорите, дело в том, Как..

Тут вы Герои.

Там даже не вышли улицу Тарана защищать, потому что что?

Неужели честно в глаза говорить не можем, не отводя взгляда?

В этом суть, в именно вас..

А еще гражданская позиция..

Где же она, говорить за глаза?