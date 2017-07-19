/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае уничтожили более 150 кг наркотиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае уничтожили более 150 кг наркотиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 19 июля, в котельной следственного изолятора УК-161/1 сожгли 16 кг гашиша и 148 кг марихуаны, изъятых в ходе спецоперации в мае этого года.
Читать новость

§ Сэм
Re: В Костанае уничтожили более 150 кг наркотиков
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сидельцев СИЗО накумарило то от дыма котельной :lol: :-P :-)
Профайл

§ bgb
Re: В Костанае уничтожили более 150 кг наркотиков
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данному уголовному делу арестованы трое человек.

150 кг - и всего трое??? :-o
Профайл

гость
Re: В Костанае уничтожили более 150 кг наркотиков




Отправлено: 19.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
две сумки по 75 кг в каждой несли довольно легко, не особо напрягаясь, крепкие ребята ))
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 2
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх