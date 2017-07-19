Цитата: барсук:

кенжегарина тряхните не обеднеет, по чести сказать, спокойно может помочь хорошими деньгами, хоть одно доброе дело сделает, а то как мясо в астану таскать так и деньги есть и транспорт и прочее прочее, ахметов пусть поможет, тоже нахамячил немало в торгае

-пошла информация с мест....это хорошо.... может, найдут истинных виновников гибели отары...молния убивает единично....

но, хотелось бы посмотреть в лицо баю....который своего чабана предать земле по человечески не может....через акимат деньги клянчит.....вот кому надо реально помочь деньгами....

-может, поможет НГ собрать хозяйну отары деньгами на новую отару?