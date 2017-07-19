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§ NG.kz
В Костанайской области ищут способ помочь семье сгоревшего с отарой пастуха
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате Жангельдинского района Костанайской области ищут спонсоров, чтобы помочь оставшейся без кормильца семье Секебая Оралбаева. У погибшего пастуха остались жена и семеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние.
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барсук
Re: В Костанайской области ищут способ помочь семье сгоревшего с...




Отправлено: 19.07.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кенжегарина тряхните не обеднеет, по чести сказать, спокойно может помочь хорошими деньгами, хоть одно доброе дело сделает, а то как мясо в астану таскать так и деньги есть и транспорт и прочее прочее, ахметов пусть поможет, тоже нахамячил немало в торгае

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанайской области ищут способ помочь семье сгоревшего с...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3566
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
барсук:
кенжегарина тряхните не обеднеет, по чести сказать, спокойно может помочь хорошими деньгами, хоть одно доброе дело сделает, а то как мясо в астану таскать так и деньги есть и транспорт и прочее прочее, ахметов пусть поможет, тоже нахамячил немало в торгае

-пошла информация с мест....это хорошо.... может, найдут истинных виновников гибели отары...молния убивает единично....
но, хотелось бы посмотреть в лицо баю....который своего чабана предать земле по человечески не может....через акимат деньги клянчит.....вот кому надо реально помочь деньгами....
-может, поможет НГ собрать хозяйну отары деньгами на новую отару?
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гость
Re: В Костанайской области ищут способ помочь семье сгоревшего с...




Отправлено: 19.07.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот бедный пастух жил и работал на СВОЕЙ земле. он не полез в галстук не раздавал государственные деньги сидя в купленном акимовском кресле, он реально работал, теперь акимат не в силах организовать поддержку семьи? а те вечно голодные бродяги, которые бросают родную землю на произвол судьбы и бродят с одного кресла в другое и везут деньги в арабские государства обворовывая свою родину ничего кроме плевка не заслуживают

§ самый умный
Re: В Костанайской области ищут способ помочь семье сгоревшего с...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 19.07.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, в бюджете же денег на помощь гражданам нет, там только на новые крузаки было...
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