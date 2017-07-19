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§ NG.kz
Бывший замакима Костанайской области Мурат Дарибаев назначен заместителем акима Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима Алматы назначен Мурат Дарибаев. В Костанайской области он в 2012-2015 годах работал заместителем акима региона.
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100
Re: Бывший замакима Костанайской области Мурат Дарибаев назначен...




Отправлено: 19.07.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"курировал в частности вопросы развития бизнеса, "

А что, у нас весь бизнес уже развил? Развиватели, блин...

§ Характер
Re: Бывший замакима Костанайской области Мурат Дарибаев назначен...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 19.07.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот же какая закавыка: почти у 100% чиновников среднего и высшего звена минимум 2 образования, не считая какой-то забугорной или местной переподготовки и/или повышения квалификации, а жить проще не становится, да и сами они, судя по их поведению и отношению, кое-кого за бороду ухватили. Или они учились плохо, или так учат - все усложнять? Они же сами антиреклама нашему образованию!
Профайл

Алибек
Re: Бывший замакима Костанайской области Мурат Дарибаев назначен...




Отправлено: 19.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
вот же какая закавыка: почти у 100% чиновников среднего и высшего звена минимум 2 образования, не считая какой-то забугорной или местной переподготовки и/или повышения квалификации, а жить проще не становится, да и сами они, судя по их поведению и отношению, кое-кого за бороду ухватили. Или они учились плохо, или так учат - все усложнять? Они же сами антиреклама нашему образованию!

а вы предлагаете вернуть тех прежних, безликих, без образования, говорящих по бумажке вернуть?
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