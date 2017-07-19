112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3436





(Пользователи) Сообщений: 4245

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:03 Всем срочно, в ей пастве идти в специально созданную для Вас ветку и гаварить за гляза!

Потому что на сайте нет ни одного казахоязычного!

А то вдруг кто то придет когда нибудь и вы не выговоритесь?

Своего рода психология, там тоже ха глаза все говорят..